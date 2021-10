Handball-Regionalliga: Rheinbach ist Außenseiter, Bonn rrh. erwartet den Tabellennachbarn : Duelle mit den Spitzenteams

Gegen den Meisterschaftsaspiranten TV Korschenbroich müssen sich Marcel Kurth (Mitte) und der TV Rheinbach M 1883 beweisen. Foto: Wolfgang Henry

Bonn Am fünften Spieltag treffen die beiden Bonner Handball-Regionalligisten auf Spitzenmannschaften. Dabei erwartet die TSV Bonn rrh. als Tabellendritter und einzig noch ungeschlagene Mannschaft der Liga in einer offenen Begegnung den punktgleichen Viertplatzierten HC Gelpe/Strombach. Dagegen ist der TV Rheinbach M 1883 gegen den Tabellenzweiten TV Korschenbroich trotz des Heimrechts krasser Außenseiter. Die Partie der HSG Siebengebirge beim Neusser HV fällt aus. Grund ist ein defekter Hallenboden in der Neusser Halle.