Handball-Regionalliga Tempospiel bringt der TSV Bonn den Sieg

BONN. · Die Handballer der TSV Bonn rrh. bleiben mit dem vierten Sieg in Folge in der Erfolgsspur. Zum Rückrundenauftakt der Regionalliga Nordrhein gewannen die Beueler bei der Zweitvertretung des Bergischen HC in einer intensiven und umkämpften Partie verdient mit 28:26 (14:13). Damit trennt die TSV nur ein Punkt von der Tabellenspitze.

17.12.2023 , 18:30 Uhr

Keineswegs am Boden, sondern obenauf waren Daniel Fischer und die Handballer der TSV Bonn rrh. bei ihrem Erfolg beim Bergischen HC II. Foto: Wolfgang Henry

Von Uwe Albrecht