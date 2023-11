Handball-Regionalliga TSV Bonn rutscht in die Abstiegszone

BONN. · Die Talfahrt der TSV Bonn rrh. in der Handball-Regionalliga Nordrhein geht weiter. Beim HC Gelpe/Strombach kassierten die Beueler mit 28:32 (10:14) die fünfte Niederlage in Folge und stürzen mit ausgeglichenem Punktekonto (10:10) auf den elften Tabellenplatz und damit in die Abstiegszone ab. Am nächsten Samstag kommt nach drei TSV-Auswärtsspielen in Folge Borussia Mönchengladbach in einem Nachholspiel zum Kellerderby an die Ringstraße.

20.11.2023 , 07:30 Uhr

Die Kurve zeigt nach unten: Nils Bullerjahn (beim Wurf) und die Handballer der TSV Bonn rrh. verloren auch beim HC Gelpe/Strombach. Foto: Wolfgang Henry

Von Uwe Albrecht