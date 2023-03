Handballer der TSV Bonn reisen nach Langenfeld Elnoamany wechselt nach Gelpe

Mit der Sportgemeinschaft Langenfeld trifft die TSV auf eine Mannschaft, die durch ihre Siege 2016 und 2020 Rekordtitelträger im Amateurpokal des Deutschen Handballbundes (DHB) ist. In diesem Wettbewerb wird der höchste Titel im deutschen Amateurhandball vergeben. Beide Titel wurden unter dem damaligen Trainer Lars Brümmer gewonnen, der allerdings in der vergangenen Saison, nachdem die SG in akute Abstiegsgefahr geraten war, seinen Hut nehmen musste. Aktueller Trainer ist Christian Paul, der nach dem Weggang beider Torhüter und von vier Feldspielern vor einem kleinen Umbruch stand. Leistungsträger und erfolgreichste Torschützen sind Mittelspieler Jörg Aaron Winter, der mit 131 Toren den zweiten Platz in der Torschützenliste der Liga belegt, Kreisspieler Nils Raschke und Rückraumspieler Tim Rahmann, der vorher für die SG Ollheim/Straßfeld auflief.