Regionalliga-Handballer bleiben Spitzenreiter TSV Bonn erkämpft Remis im Top-Spiel

In der zweiten Halbzeit brachte Berlinger phasenweise einen siebten Feldspieler für den Torwart. Dabei erspielten sich die Beueler gute Chancen, die aber zu oft vergeben wurden. Zwar kam die TSV mehrfach bis auf Tor heran, doch Dormagen blieb ständig in Führung bis zum 28:26 (55.). Aber mit einer tollen Moral glich die TSV zunächst zum 28:28 (58.) aus, kassierte dann in Unterzahl das 28:29, schaffte aber 54 Sekunden vor dem Abpfiff durch einen Gewaltwurf von Fabian Struif den verdienten 29:29-Ausgleich.