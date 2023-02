Handball-Regionalliga : TSV Bonn kommt ersatzgeschwächt zum Erfolg

Bonn Die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. haben den bisherigen Tabellennachbarn HC Weiden mit 30:29 bezwungen. Damit vergrößerte sich der Vorsprung auf den Abstiegsplatz.

Es war eine Partie auf mäßigem spielerischem Niveau, der Platzierung beider Mannschaften im Dunstkreis der Abstiegszone entsprechend. Allerdings mussten die Beueler auf fünf Stammspieler wegen Krankheit und aus privaten Gründen verzichten. So fiel mit Timo Worm, Fabian Struif und Tom Weikl eine komplette Rückraumbesetzung aus, außerdem fehlten Torwart René Krouß und Linksaußen Thomas Behr. Kein Wunder also, dass die zuletzt von TSV-Trainer Frank Berblinger gelobten individuellen Tugenden wie geringe Fehlerquote und hohe Wurfeffektivität nur bedingt aufs Parkett gebracht werden konnten.

„Wir haben in einer Besetzung gespielt, die so mit Sicherheit nicht noch einmal auflaufen wird. In der Abwehr waren wir über weite Strecken zu passiv“, konstatierte der Coach. Doch mit zunehmender Spielzeit habe der Innenblock mit Florian Benninghoff-Lühl und Tim Wilhelms immer besser ins Spiel gefunden. Die vergebenen Chancen und technischen Fehler in der ersten Halbzeit hätten ein besseres Ergebnis verhindert.