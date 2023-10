Handball-Regionalliga TSV bezieht die dritte Niederlage in Folge

Zu Beginn des Spiels setzte sich der OSC mit Kontern auf 6:2 (9.) ab. Danach steigerten sich die Beueler und verkürzten trotz zwei verworfener Siebenmeter auf 9:11 (28.) In doppelter Überzahl erhöhte der OSC zur Pause auf 14:9 und hielt den Vorsprung von fünf Toren bis in die zweite Halbzeit hinein: In der 40. Minuten stand es 18:13. Anschließend holte die TSV Tor um Tor auf und glich zum 22:22 (55.) aus. Doch nach zwei Stürmerfouls der Beueler, setzten sich die Gastgeber in der Schlussphase entscheidend ab.