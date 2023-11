Handball-Regionalliga TSV Bonn will Kehrtwende einleiten

BONN. · Aufgrund einer Spielverlegung bestreiten die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. am elften Spieltag beim HC Gelpe/Strombach am Samstag (19 Uhr) ihr drittes Auswärtsspiel in Folge.

17.11.2023 , 10:00 Uhr

Beim HC Gelpe/Strombach treten die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. mit Alexander Schöneseiffen (Mitte) an. Foto: Wolfgang Henry

Von Uwe Albrecht