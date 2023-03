Regionalliga-Handballer bezwingen Rheinhausen TSV Bonn schafft den Klassenerhalt

Die Beueler starteten mit einem Doppelpack von Fabian Struif zum 2:0 (2.) furios in die Partie, stellten in der Folgezeit eine recht stabile Abwehr und legten bis zum 5:4 (13.) vor. Mit geduldiger Spielweise kreierte die TSV auch weiter gute Möglichkeiten, ließ aber wieder hochkarätige Chancen liegen. Für zusätzliche kurzfristige Verunsicherung sorgte eine Rote Karte (19.) für Struif, sodass der OSC vom 6:5 (17.) bis zum 9:8 (19.) führte. Die Beueler fanden dann aber wieder in die Spur und gingen mit einer 14:13-Führung in die Pause.