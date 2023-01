Handballer holen unerwarteten Punkt : TSV Bonn überrascht beim Tabellenführer

Bonn Der hohe Favorit wankte, aber er fiel nicht. Mit dem überraschenden 36:36 (17:17)-Unentschieden beim souveränen Tabellenführer aus Ratingen sorgten die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. für den Paukenschlag des 16. Spieltags.

Während der gesamten Partie waren die gegenüber den Vorwochen stark verbesserten Beueler spielerisch mit dem klaren Favoriten auf Augenhöhe und hatten die Ratinger sogar am Rande einer Niederlage.

TSV-Trainer Frank Berblinger war hochzufrieden mit der Vorstellung seiner Truppe. „Wir haben unsere Situation analysiert und uns in den folgenden Trainingseinheiten gezielt auf das Spiel in Ratingen vorbereitet. Wir wollten unbedingt eine positive Reaktion nach den beiden letzten schwachen Spielen zeigen“, meinte er. „Das ist den Jungs mit ihrem tollen kämpferischen Einsatz gelungen. Sie haben alles, was besprochen wurde, umgesetzt und ein Spiel auf Augenhöhe abgeliefert, sodass der Punktgewinn auch absolut verdient war.“