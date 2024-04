Handball-Regionalliga TSV Bonn unterliegt dem BTB Aachen

Mit Timo Worm und Fabian Struif gingen zwei Rückraumspieler, die auch in der Abwehr den Innenblock bildeten, angeschlagen und damit nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte in die Partie. Dadurch fehlte die nötige Stabilität in der Abwehr. Obwohl auch im Angriff viele technische Fehler produziert wurden, blieben die Beueler bis zum 7:9 (19.) in Schlagdistanz. Als Berblinger dann den siebten Feldspieler brachte, konterten die Aachener eiskalt mit einem 5:0-Lauf in weniger als drei Minuten und zogen auf 14:7 (21.) davon. Zur Pause verkürzten die Rechtsrheinischen auf 12:15.