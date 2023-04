Handball-Regionalligist muss Niederlage hinnehmen TSV Bonn wacht viel zu spät auf

Bonn · Was die Berg- und Talfahrt der vergangenen Wochen angeht, in der sich ansprechende Leistungen und enttäuschende Auftritte abwechselten, so befinden sich die Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. wieder auf dem Weg ins Tal. Nach einer über weite Strecken schwachen Leistung verloren die Beueler bei der zuvor viermal sieglosen Zweitvertretung des Bergischen HC deutlich mit 30:35 (14:19) und sackten auf den zehnten Tabellenplatz ab.

24.04.2023, 09:00 Uhr

Eine schwache Vorstellung boten Daniel Rohloff (links) und die TSV Bonn beim Bergischen HC II. Foto: Wolfgang Henry

Von Uwe Albrecht