Handball-Regionalliga TSV Bonn darf den Gegner keinesfalls unterschätzen

Nach der Niederlage beim Topfavoriten TV Korschenbroich kam für die TSV nach der zweiwöchigen Spielpause die Heimpleite gegen den MTV Rheinwacht Dinslaken in fast bester Besetzung doch ziemlich unerwartet. „In dem Spiel sind wir nicht an unser Maximum gekommen. Wir waren in der Abwehr oft einen Schritt zu langsam und haben uns im Angriff von den Dinslakenern einlullen lassen“, sagt Bonns Trainer Frank Berblinger. „Eine maximale Leistung ist aber nötig, um in der Regionalliga zu bestehen. Es gibt keine leichten Spiele.“