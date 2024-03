Letztes Heimspiel vor Renovierung TV Rheinbach verliert gegen die HSG Siebengebirge

Der RTV kämpft um seine Existenz. Inzwischen gibt es für die Jugendmannschaften bereits Lösungen in anderen Rheinbacher Hallen, doch speziell die Zukunft der Seniorenmannschaften ist noch offen. In Kürze finden Gespräche mit der SG Ollheim/Straßfeld statt, die bereits Hilfe angeboten hat. Ob die Hallenzeiten am Höhenring in Swisttal-Heimerzheim jedoch reichen, um für das Oberliga-Team einen adäquaten Trainingsbetrieb sicherzustellen, wird sich erst in den nächsten Wochen herausstellen.