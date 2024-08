Handball-Kooperation in der Voreifel HSG Wölfe wollen gemeinsam in die Regionalliga

Bonner JSG

Vor mehr als vier Jahren entstand in Bonn ein Zusammenschluss von Handballvereinen: die Bonner JSG. Anders als in der Voreifel fusionierten allerdings nicht Herrenteams, sondern Nachwuchsmannschaften. Aus den Lokalrivalen TSV Bonn rrh. aus Beuel, der HSG Geislar/Oberkassel, des Poppelsdorfer HV und des Godesberger TV entstand die Bonner Jugendspielgemeinschaft. Der weibliche Nachwuchsbereich ist nicht Teil der JSG, sondern blieb bei den Stammvereinen. Die Idee, auch diese Mannschaften zusammenlegen, gibt es aber.

Ziel des Projektes war es, sich nicht in der Konkurrenzsituation aufzureiben, sondern die Kräfte zu bündeln. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Die A-Jugend der Bonner JSG schaffte nicht nur den Bundesliga-Aufstieg, sondern verbuchte vergangene Saison gleich einen Riesenerfolg. Das Team von Trainer Julius Palmen erreichte in seinem ersten Jahr in der Bundesliga das Final Four der sogenannten DHB-Pokalrunde. Die JSG richtete das Turnier in Königswinter-Oberpleis zudem aus. Das Team gewann das Halbfinale und musste sich erst im Finale dem Nachwuchs von Rekordmeister THW Kiel geschlagen geben. Weitere Erfolge: Die B-Jugend qualifizierte sich für die Bundesliga-Saison 2024/25 und die C-Jugend wurde in der vergangenen Spielzeit Westdeutscher Vizemeister.