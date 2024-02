Höhenflug gestoppt Rückschlag für die Handballer der TSV Bonn

Bonn · Der Höhenflug der Regionalliga-Handballer der TSV Bonn rrh. ist gestoppt. Am 19. Spieltag unterlagen die Beueler als Tabellenführer im Spitzenspiel der Liga in der Sporthalle an der Ringstraße dem bis dahin viertplatzierten Topfavoriten TV Korschenbroich nach ausgeglichener erster Halbzeit klar mit 24:29 (14:14).

25.02.2024 , 19:30 Uhr

Aller Einsatz blieb vergebens: Daniel Fischer und die Handballer der TSV Bonn unterlagen Korschenbroich mit 24:29. Foto: Wolfgang Henry

Von Uwe Albrecht