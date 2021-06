Handbikerin aus Bonn : Annika Zeyen gewinnt WM-Gold im Straßenrennen

Bonn Annika Zeyen hat die Para-Straßen-WM mit einem weiteren Erfolg beendet: Im Straßenrennen am Sonntag holte sich die Bonner Handbikerin die Goldmedaille.

Bronze, Silber und jetzt auch noch Gold: Die Bonner Handbikerin Annika Zeyen kehrt mit einem kompletten Medaillensatz von der Para-Straßen-Weltmeisterschaft in Portugal zurück. Die 36-Jährige setzte sich am Sonntag im Straßenrennen über 58,8 Kilometer auf der Rennstrecke von Estoril in einem spannenden Finish gegen die Italienerin Francesca Porcellato durch: Im Ziel betrug Zeyens Vorsprung nach einer Renndauer von 1:50:56 Stunden weniger als eine Sekunde. Mit dem Erfolg gelang der ehemaligen Rollstuhl-Basketballerin die Titelverteidigung, denn auch bei der WM vor zwei Jahren war sie zu Gold gefahren.

Die erste Medaille bei den diesjährigen Titelkämpfen hatte Zeyen am Mittwoch in der Mixed-Staffel eingefahren. Mit ihren Kollegen Bernd Jeffré und Vico Merklein gewann sie hinter den Teams aus Italien und Spanien die Bronzemedaille. Einen Platz weiter vorne landete sie beim Zeitfahren am Freitag. Über 16,8 Kilometer musste sie sich nur ihrer Konkurrentin Porcellato geschlagen geben – nun gelang Zeyen im Straßenrennen also die Revanche.