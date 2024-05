Footballerin aus Wesseling Abschiedstour wird zum Sprungbrett in die beste Liga der Welt

Und warum tut man das? „Als Kind wollte ich immer in den USA Fußball spielen, weil es damals das Professionellste war, was es im Frauensport gab“, sagt Eckhardt, die bereits mit 16 Jahren in Deutschland Fußball in der Regionalliga spielte, bevor sie ergänzt: „Im American Football gibt es einfach nichts Größeres als das, was sich in den USA abspielt. Der Leistungsgedanke steht immer im Vordergrund, und das gibt es in der Form im Amateur- und semi-professionellen Bereich in Deutschland so nicht. Und das Drumherum ist beeindruckend.“ Zu den Spielen der Vixen kommen in der Regel rund 1000 Zuschauer, Tendenz steigend. Das Liga-Finale wird zur besten Sendezeit im Fernsehen übertragen.