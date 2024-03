DFB-Trainer zur Reform im Jugendfußball Hannes Wolf setzt auf Veränderung

Im späteren Verlauf der Jugendausbildung soll die Zahl dann auf vier Spieler pro Team plus zusätzliche Kicker als Anspielstationen am Rand des Kleinfelds erhöht werden. Wolf erwähnte, dass er selbst sehr viel von dem neuen Konzept hält: „Ich habe das Konzept zwar nicht erfunden, ich finde es dennoch sehr stringent und sinnvoll.“ Darüber hinaus zog er den Vergleich zu anderen Ländern: „In Frankreich und England gibt es weit mehr U21-Spieler mit Einsätzen in den Profi-Ligen als in Deutschland.“ Als Grund dafür nannte der 42-Jährige die dort besser aufgestellte und früher umstrukturierte Jugendarbeit. Der ehemalige Trainer des Hamburger SV ergänzte, dass sich die Verantwortlichen im Profi-Nachwuchsbereich seit einigen Jahren durch die Videoanalyse am Gegner orientieren. Dies führe dazu, dass „die Spieler sich jede Woche auf eine neue Spielweise umstellen müssen. Wenn eine Taktik mal etwas öfter angewandt werden würde, könnte man auch viel besser Stärken entwickeln und sich als Mannschaft einspielen“.