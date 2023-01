Bonn Unity Cup : Hans Sarpei mit wichtiger Botschaft bei Fußballturnier

Bonn Beim „Bonn Unity Cup“ beschäftigen sich Jugendliche auch mit Inklusion. Als Schirmherr tritt ein Ex-Profi und -Nationalspieler auf und spielt mit den jungen Kickern in Tannenbusch Fußball.

An diesem Tag kicken sie aber nicht für ihre Mannschaften um Meisterschaftspunkte, sondern stehen sich in der Schulturnhalle gegenüber. Derzeit läuft die zweite Runde des „Bonn Unity Cups“. Dabei handelt es sich um ein etwas anderes Fußballturnier, geht es doch nicht nur ums Toreschießen, sondern auch um gesellschaftliche Fragen. In der zweiten Turnierphase steht Inklusion als Themenschwerpunkt an. Turnierauftakt war in den vergangenen Herbstferien in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Beuel. Damals ging es nach Angaben von Stefan Günther, Leiter des Bonner Sport- und Bäderamts, inhaltlich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Abbau von Vorurteilen. Turnierabschluss wird in den Osterferien sein – im Sportpark Pennenfeld und mit Berufsorientierung als thematischem Schwerpunkt.