FV Endenich Heimauftakt nach Auswärts-Traumstart

Nach dem Traumstart ist vor der nächsten Prüfung. Für den FV Endenich hätte der Ligastart mit dem 4:0-Auswärtssieg bei Frechen 20, immerhin Vierter der abgelaufenen Saison, kaum besser laufen können. Nun kommt nach dem Pokalspiel beim Bezirksligisten FC Blau-Weiß Friesdorf am Sonntag (15.15 Uhr) die SpVg. Porz an die Endenicher Röckumstraße. Dass Ali Meybodi seine Akteure mit Lob nahezu überschüttet, scheint kaum verwunderlich. „Allerdings“, schränkt der Endenicher Cheftrainer ein, „war das nicht mehr als eine erste Standortbestimmung. Klar ist, dass wir am vergangenen Sonntag die bessere Tagesform hatten. Jetzt dürfen wir nicht nachlassen, um gegen einen schwer zu bespielenden Gegner zu bestehen“.