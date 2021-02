Gegen die Grizzlys Wolfsburg : Heimspiel der Kölner Haie abgesagt

Köln Unfreiwillige Zwangspause für die Kölner Haie: Das ursprünglich für Dienstagabend geplante Heimspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Grizzlys Wolfsburg fällt aus. Grund ist ein zweiter Corona-Fall im Team der Niedersachsen, das sich daraufhin in häusliche Quarantäne begab.

Nachgeholt wird die Partie am Mittwoch, 17. März (19.30 Uhr). „Wir haben uns natürlich alle bereits auf das Spiel vorbereitet und gefreut, aber in diesen Zeiten reagieren wir sehr flexibel auf so eine Situation. Wir halten einen sehr engen Austausch mit allen Mitarbeitern, Spielern, der Lanxess Arena und der Fernsehproduktion. Unsere Prozesse greifen hier sehr schnell“, sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.