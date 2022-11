Klassenerhalt in der Oberliga als Ziel : Schmickler sieht den Ahrweiler BC in Schlagdistanz

Den Klassenerhalt hat Trainer Heinz-Joachim Schmickler mit dem Ahrweiler BC im Visier. Foto: Horst Müller

Interview Ahrweiler Der neue Trainer des Ahrweiler BC glaubt an den Klassenerhalt in der Oberliga. Dazu müsse sein Team unter anderem gefährlicher in der Offensive werden, meint Heinz-Joachim Schmickler.

Von Henning Bock

Seit knapp vier Wochen ist Heinz-Joachim Schmickler als Cheftrainer beim Fußball-Oberligisten Ahrweiler BC, der an diesem Wochenende spielfrei hat, im Amt. Obwohl die Tabellensituation nach einem Sieg und zwei Niederlagen unter der Führung des erfahrenen Trainers noch nicht wirklich besser geworden ist, gibt es durchaus Anlass zur Hoffnung, dass der Klassenerhalt gelingen kann, wie der 60-Jährige im Gespräch mit Henning Bock verrät.

Wie empfinden Sie die ersten Wochen im neuen Amt?

Heinz-Joachim Schmickler: Ich bin vom Verein und der Mannschaft sehr gut aufgenommen worden. Es sind bislang sehr intensive Wochen im Training, im Spiel und der Beobachtung der Gegner. Es gibt zwar immer die Möglichkeit, sich Videosequenzen der Gegner anzuschauen, aber ich bin da eher von der alten Schule und nutze jede Gelegenheit, mir Spiele live anzusehen.

Das hört sich nach einem großen Aufwand an?

Schmickler: Ja sicher, aber das ist ja das Schöne am Fußball. Am Samstag nach dem Freitagsspiel gegen TuS Koblenz habe ich den FC Karbach gesehen und anschließend auf dem Rückweg noch Waldalgesheim.

Wie schätzen Sie die Liga von der Spielstärke her ein?

Schmickler: Mit TuS Koblenz, Schott Mainz und FV Engers gibt es drei herausragende Teams in der Liga. Andere Teams, wie etwa Kirchberg, Eisbachtal, Mülheim-Kärlich und einige weitere, sind in Schlagdistanz für uns. Wir müssen davon ausgehen, dass wir nach der Hinrunde in der Abstiegsrunde mit den unteren Teams aus der Südgruppe spielen, alles andere ist Augenwischerei. Ich habe da aus der Südgruppe am Dienstag schon Dudenhofen und Mechtersheim gesehen, die sich ebenfalls auf Augenhöhe mit uns befinden.

Als Drittletzter der Gruppe Nord ist die Abstiegsgefahr zweifelsfrei hoch. In welchem Zustand befindet sich die Mannschaft?

Schmickler: Alle Spieler sind total willig und einsatzbereit, die Trainingsbeteiligung ist extrem hoch, alle geben Gas. In den Spielen ist das Tempo schon recht hoch und die Intensität nimmt mit jedem Spiel zu. Was uns fehlt, ist neben der Erfahrung noch eine stabilere Defensive und mehr Durchschlagskraft in der Offensive.

Sie gelten nicht eben als Freund von verschiedenen Spielsystemen, sondern haben eine klare Ansicht zur Spielidee.

Schmickler: Ja, richtig. Wir, und fast alle anderen Mannschaften in der Liga, müssen aus einer vernünftigen Grundordnung heraus agieren. Außerdem muss man ein System ja auch immer am vorhandenen Spielermaterial ausrichten, alles andere wäre quatsch. Wir haben mit Almir Porca einen sehr guten Abschlussspieler. Wir brauchen da aber immer drei, vier, fünf Spieler, die sich im torgefährlichen Raum aufhalten und ebenfalls Tore schießen können.

Der Kader ist mit 28 Spielern extrem groß. Bleibt der auch so oder passiert etwas im Winter?

Schmickler: Vielleicht werden wir den Kader quantitativ reduzieren und qualitativ verbessern. Meine Co-Trainer Jasmin Ibrahimovic, Waldemar Pazurek und ich sind aber in erster Linie dafür da, die vorhandenen Spieler zu fördern, zu fordern und zu verbessern. Wichtig ist auch, dass unsere Schlüsselspieler an Bord bleiben. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass wir uns auf der einen oder anderen Position verstärken. Und falls wir unzufriedene Spieler im Team haben, werden wir denen sicherlich auch keine Steine in den Weg legen.

Winterneuzugänge sind oft umstritten, teilweise teuer und man bekommt nicht immer Spieler, die man eigentlich möchte.

Schmickler: Das ist schon richtig, aber unser sportlicher Leiter Jonny Susa ist sowohl im Rheinland, als auch am Mittelrhein ausgezeichnet vernetzt, und eventuelle Empfehlungen des Trainers werden in solche Entscheidungen sicherlich mit eingebunden. Wir haben aber auch noch Spieler, die aus einer Verletzung herauskommen und noch nicht voll einsatzbereit sind. Wenn ich etwa mit Lukas Minwegen eine Kante von 1,95 Metern in die Offensive stelle, ist jede Abwehr in der Liga vorsichtig bei Standards.

„Einige der jungen Spieler sind richtig gut“

Das Gros der Mannschaft ist noch richtig jung, zwischen 18 und 20 Jahren alt. War es ein Fehler, den Kader fast nur mit Nachwuchskräften zu füllen?

Schmickler: Natürlich nicht. Einige der jungen Spieler sind auch trotz ihrer jungen Jahre richtig gut. Ich denke da an Kevin Engelmann oder Yasin Yaman, die das richtig gut machen und jede Woche spielen. Andere brauchen noch etwas mehr Zeit, aber dafür sind wir als Trainer ja da.

Wie hoch schätzen Sie die Chancen auf den Klassenerhalt ein?

Schmickler: Nach dem derzeitigen Stand gehe ich von einer 50-zu-50-Chance aus. Wir brauchen auch wieder ein bisschen Spielglück, und es ist wichtig, dass im Verein und im Umfeld keine Hektik aufkommt. Der Sieg vor zwei Wochen gegen Mülheim-Kärlich hat der Mannschaft extrem geholfen, und vergangene Woche gegen Waldalgesheim wäre ein Unentschieden gerecht gewesen.