Saisonendspurt in der Mittelrheinliga Hennef beendet gegen Schafhausen eine Niederlagenserie

Am Pfingstmontag führt die letzte Dienstreise die Hennefer nach Freialdenhoven. Es wird für lange Zeit das letzte Meisterschaftsduell der beiden Teams sein, denn die Borussen steigen am Saisonende aus der fünften Liga in die Kreisliga ab. „Es ist wirklich schade, dass Freialdenhoven demnächst nicht mehr in unserem Spielkalender steht. Ich erwarte, dass die Borussen im letzten Spiel nichts verschenken und sich mit einem Sieg verabschieden wollen. Aber auch wir wollen unseren einstelligen Tabellenplatz verteidigen“, so FCH Fatih Özyurt.