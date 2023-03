Mittelrheinliga Hennef patzt beim Abstiegskandidaten

FC Pesch – FC Hennef 05 3:1 (1:0): Die Gäste trauerten am Ende zwei Großchancen aus der Anfangsphase hinterher, die Louis Klapperich und Masahiro Fujiwara knapp verzogen. „Wenn wir die Führung erzielen, läuft alles auf einen Erfolg hin“, sagte FCH-Sportchef Dirk Hager. Doch es kam anders, nachdem Pesch die Partie beruhigen konnte und Hennef sich zu passiv verhielt. Nach einer halben Stunde gelang Tugra Koc aus der Distanz die Führung für die Hausherren. Erst nach dem Seitenwechsel kam die Elf von Sascha Glatzel wieder gefährlicher auf. Nach einer Stunde stellte Louis Klapperich auf Vorarbeit von Tarik Dogan den Gleichstand wieder her. Doch die abstiegsgefährdeten Gastgeber antworteten prompt durch einen Konter (62.). Zwar hatte der eingewechselte Robin Schmidt den erneuten Ausgleich auf dem Fuß, sein Schuss wurde allerdings auf der Pescher-Torlinie geklärt. Zwei Minuten vor Schluss setzte Pesch nach, erneut mit einem Tempogegenstoß und sicherte sich den Sieg gegen den Favoriten. „Es war am Ende keine unverdiente Niederlage“, räumte Hager ein.