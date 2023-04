Fußball-Mittelrheinliga Hennef patzt gegen Bergisch Gladbach

FC Hennef – SV Bergisch Gladbach 0:2 (0:0): Die Gastgeber, die insgesamt sieben verletzte oder gesperrte Spieler ersetzen mussten, lieferten trotz der Niederlage eine gute Leistung gegen einen starken Gegner. Bis zur 83. Minute deutete alles auf eine Punkteteilung, ehe die FCH-Abwehr im Spielaufbau am eigenen Strafraum zu sorglos agierte. Die Bergischen nutzten den Fehler und erzielten durch ihren Kapitän Claudio Heider die Führung. In der Folge warf die Glatzel-Elf alles nach vorne, agierte aber gegen eine aufmerksame Gästedefensive glücklos. Stattdessn schoss Nils Lück in der vierten Minute der Nachspielzeit, als auch Torwart Martin Michel nach vorn rannte, den Ball ins verwaiste Hennefer Gehäuse. Bis zum 0:1 begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe. Vielversprechende Tormöglichkeiten waren auf beiden Seiten vorhanden. Louis Klapperich Pfostentreffer in der Anfangsphase, folgte ein sehenswerter Abschluss von Masahiro Fujiwara (23.). Die Gladbacher hatten durch Metin Kizil eine gute Möglichkeit, die FCH-Keeper Martin Michel entschärfte (25.). Beim Treffer von Nico Kuhbier entschied der Schiedsrichter zurecht auf Handspiel des vermeintlichen Torschützen (33.). Auch nach dem Wechsel setzten die Hausherren das erste Ausrufezeichen durch Tristan Arndt (46.), Klapperich blieb ebenso glücklos (54.). Große Aufregung gab es zwei Minuten darauf, als Trainer Sascha Glatzel wie seine Spieler wild einen Handelfmeter forderte und daraufhin verwarnt wurde. Gegen Kuhbier konnte FCH-Torsteher Michel noch den Rückstand bravourös verhindern (73.). Gegen Heiders entscheidenden Treffer war er allerdings machtlos.