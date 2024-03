FCH zu Gast beim Schlusslicht Hennefer Trainer fordert Demut von seinen Spielern

An Teveren haben die Hennefer aufgrund des Hinspiels keine guten Erinnerungen. Trotz klarer Überlegenheit verlor der FCH mit 1:2. „Maximal ärgerlich“ sei die Niederlage gewesen, so Özyurt. „Wir haben nicht die Absicht, zweimal gegen denselben Gegner zu verlieren. Ein Sieg ist Pflicht. Dafür müssen wir stabil stehen, ein aggressives, galliges Zweikampfverhalten an den Tag legen und unsere Tormöglichkeiten effizient nutzen.“ Schließlich soll die mit 120 Kilometern längste Auswärtsfahrt bis in die Nähe der niederländischen Grenze in Form von drei Punkten ertragreich sein.