Bonn Herber Rückschlag für die TSV Bonn rrh.

Auch nach dem Wechsel fand die Beueler Abwehr nicht zur gewohnten Stabilität, so dass der MTV schon innerhalb von neun Minuten mit einem 6:2-Lauf auf 20:12 erhöhte. In der Folgezeit kamen die Beueler nicht mehr in Schlagdistanz, da der Dinslakener Vorsprung zwischen neun (24:15, 45.) und sechs Toren (25:19, 50.) pendelte. Nach technische Fehlern und Fehlwürfen der Beueler hatten die Einheimischen wenig Mühe, den 30:22-Heimsieg über die Zeit zu bringen.