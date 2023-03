Trainer Berblinger sauer Höchste Saisonniederlage für den TSV Bonn rrh.

Trainer Frank Berblinger war nach der Partie sichtlich angefressen: „Die Art und Weise wie wir verloren haben ist absolut inakzeptabel. Seit Wochen haben wir uns vorgenommen, wenn der Klassenerhalt gesichert ist, nicht mit der Einstellung ‚wir spielen nur noch um die goldene Ananas‘ in die restlichen fünf Partien zu gehen, sondern uns gemeinsam das Ziel gesetzt, ein ausgeglichenes Punktekonto zu erreichen. Alles, was wir uns vorher vorgenommen hatten, haben wir in Langenfeld von Beginn an vermissen lassen.“ Es habe über die gesamte Spielzeit Bereitschaft und Wille gefehlt. Selbst nach einer klaren Ansage in der Halbzeitpause zeigte die Mannschaft keine Reaktion. „Darüber werden wir in der kommenden Woche beim Aufarbeiten dieses Spiels intensiv zu sprechen haben,“ kündigte Berlinger wahrscheinlich ungemütliche Trainingseinheiten in der kommenden Woche an.