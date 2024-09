Souveräner Sieg der TSV HSG Siebengebirge verkauft sich zum Auftakt teuer

In der bis auf den letzten Platz besetzten Sporthalle an der Ringstraße feierte die TSV einen nie gefährdeten Sieg. Nur dreimal ließen die Beueler einen Gleichstand zu, zuletzt beim 5:5; von da an lagen sie ständig vorn. Kein Wunder, dass sich Trainer Florian Benninghoff-Lühl freute: „Wir sind happy über die beiden Punkte. Trotz der 29 Gegentore legte unsere Abwehr in der ersten Halbzeit den Grundstein zum Sieg. Wir haben zudem mit schnellem Rückzugsverhalten leichte Gegentore durch Konter verhindert. Stark war im Angriff neben Finn Hoffmann auch Timo Worm“ , meinte er.