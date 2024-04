Rudi Völler zur Zukunft des Bundestrainers „Ich weiß, dass es für Julian nicht so einfach ist“

Das wiederum dürfte Janod freuen. „Ich bin Fan der Équipe Tricolore“, sagte die Französin, die in Plittersdorf wohnt. Während ihre Familie zwischen den Fans saß – mehrere Schulklassen waren vor Ort – schlich sie immer wieder um den Coup Henri Delaunay herum. „Wenn sich den jemand schnappt, muss ich hinterherrennen. Ich habe extra Turnschuhe angezogen“, sagte sie lachend. Allein wäre sie in diesem Fall sicher nicht gewesen. Zwei Security-Mitarbeiter standen in unmittelbarer Nähe zur Silberware und passten auf, dass sich alle an die Regeln hielten. In der Hosentasche hatte Janod das Zahlenschloss zum Koffer des Pokals. Die richtige Kombination kannte von den Anwesenden nur sie. „Den darf ich nicht verraten. Der Pokal wurde heute in einem Transporter gebracht. Von der Uefa ist niemand hier“, erklärte die Mitarbeiterin aus dem Sportsponsoring. Bis 16 Uhr war die Trophäe in der Obhut der Telekom. Danach ging es im gut verriegelten Koffer weiter auf der Trophy Tour.