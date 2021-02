Volleyball: Bonnerinnen ärgern den Favoriten : Immerhin ein Satzgewinn für SSF Fortuna

Bonn Erneut chancenlos waren die Volleyballerinnen der SSF Fortuna Bonn gegen die Skurios Volleys Borken. Beim 1:3 holten sie aber zumindest einen Satz.

Gegen den stabilen Borkener Block taten sich die Bonner Angreiferinnen von Beginn an schwer; sie selbst kamen ihrerseits nicht zu Blockaktionen. So liefen sie ständig einem Rückstand hinterher (2:6). Zwar kamen die Rheinländerinnen mit Carlotta Hensel am Aufschlag auf 5:6 heran. Aber angeführt von ihrer in Angriff und Abwehr überragenden Kapitänin Sina Kostorz, bauten die Skurios Volleys ihren Vorsprung kontinuierlich aus (19:13) und sicherten sich souverän den Satz.