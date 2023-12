Jahresabschluss In der Mittelrheinliga steht der letzte Spieltag des Jahres an

In der Arithmetik des FCH-Chefcoachs geht es in diesem Duell gar um neun Zähler. „Sollten wir gewinnen sind wir neun Punkte von Endenich weg, verlieren wir beträgt der Abstand nur noch drei. Bei einem Remis bleibt es bei sechs Punkten Vorsprung“. Auch sein Gegenüber auf der Endenicher Trainerbank möchte sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden. Aufgrund der Tabellensituation könnte dies zudem ein Sprung auf einen Nichtabstiegsrang bedeuten. Für Marek Dabrowski wird der Schlüssel zum Erfolg zum einen „die defensive Stabilität“ und zum anderen die „Vermeidung von Fehlern im Spielaufbau, diese führten in Vichttal prompt zu zwei Gegentreffern. Hennef hat ebenfalls die Qualität unsere Fehler zu bestrafen“, so Dabrowski, der den Gegner gut einschätzen kann: „Ich kenne einige Spieler, noch aus meiner Hennefer-Zeit als U19-Trainer“. Dabrowski verbrachte knapp drei Jahre beim FCH, bis er freigestellt wurde. Auch deswegen erwartet sein Hennefer Pendant eine „sehr emotionale Auseinandersetzung“ an der Röckumstraße.