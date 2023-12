Serie Ehrenamt „Jasmin Holtz ist das Beste, was dem Bonner THV passiert ist“

Sonderlich lang dabei ist Jasmin Holtz noch nicht. Erst Ende 2019 entschied sich die heute 41-Jährige, „ein bisschen beim BTHV mitzuhelfen“. Als Mutter von vier Jungs war sie ja ohnehin ständig beim Training dabei, und am Anfang sollte sie bei den Bambinis auch „nur Stempel verteilen“ an die anwesenden Kids. Was dabei bis heute herausgekommen ist, lässt selbst Kay Milner, den langjährigen Geschäftsführer des Bonner THV, ins Schwärmen geraten: „Jassi ist das Beste, was dem BTHV in meinen mehr als 40 Jahren im Verein passiert ist. Was sie im Mini-Bereich aufgebaut hat, ist einmalig.“