Geflüchteter Judoka startet in Paris Aus dem Krieg über Bonn zu Olympia

Den Moment, als Thomas Bach seinen Namen vorlas, wird Adnan Khankan nie vergessen. Im Mai nominierte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) das Flüchtlingsteam, das in diesem Jahr bei den Sommerspielen in Paris an den Start gehen wird. Khankan saß mit seiner Frau vor dem Laptop und sah sich die Übertragung der Nominierung an. „Als mein Name fiel, war das ein unbeschreiblicher Moment“, erzählt der Judoka. Auch einen Monat später kann der 30-Jährige seine Freude nicht verbergen. „An den Olympischen Spielen teilnehmen zu können, ist ein Kindheitstraum. Als ich mit zehn Jahren mit dem Sport angefangen habe, war genau das mein großes Ziel.“