Tennisstar kommt nach Bonn Jugendtraining und Showmatch mit Mischa Zverev

Gerade einmal sechs Wochen ist es her, da schlug die Weltelite im Wasserland auf. Bei den erstmals ausgetragenen Bonn Open spielten internationale Spitzenspieler auf der Tennis-Anlage des Bonner Tennis- und Hockeyvereins (BTHV). Jetzt kommt der nächste Star an die Christian-Miesen-Straße. Mischa Zverev, einst die Nummer 25 der Weltrangliste und älterer Bruder von Deutschlands Topstar Alexander Zverev, ist am Samstag, 14. September, zu Besuch in Bonn.