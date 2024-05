Auswärtsspiele in Köln Kantersieg und Niederlage für die Caps

Licht und Schatten beim Auftritt des Baseball-Bundesligisten Bonn Capitals am Vatertag in Köln. Nach dem deutlichen 12:1-Erfolg im ersten Spiel gegen die Cologne Cardinals verlor die Mannschaft von Cheftrainer Stan Exeter das zweite Spiel mit 2:5. Gleich mit von der Partie war Neuzugang Nick Michaels, der erst am Mittwoch in Bonn eingetroffen war. In Köln gab der US-Boy einen guten Einstand. Mit einem Hit, Run batted in und einem Run sorgte der 28-Jährige für das schnelle 2:0. Und die Capitals legten nach. Nahezu alle Bonner Schlagleute beteiligten sich am Punktereigen. Voran gingen Daniel Sanchez mit vier Hits, Michaels und Luis Martin mit jeweils drei Hits.