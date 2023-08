Kanu-WM in Duisburg Ramersdorfer Max Rendschmidt greift im Kajak-Vierer nach einer Medaille

Bonn · Olympiasieger Max Rendschmidt strebt mit dem Vierer bei der Kanu-WM in Duisburg eine Medaille an. Dafür haben die Europameister an Stellschrauben gedreht und das Boot neu ausgerichtet.

22.08.2023, 19:00 Uhr

Europameister ist er schon, jetzt will der Kanu-Vierer mit (von links) Max Rendschmidt, Tom Liebscher-Lucz, Jacob Schopf und Max Lemke auch WM-Gold. Foto: dpa/Ulrich Gamel

Von Guido Hain

