Nach drei Jahren beim KEC : Hanowski steht vor Abschied von den Kölner Haien

Köln Nach drei Jahren mit sehr schwankenden Leistungen bei den Kölner Haien hat Stürmer Ben Hanowski wohl keine Zukunft mehr im Club. Trainer Uwe Krupp tut die Trennung fast schon leid.

Gereicht hatte es für die Kölner trotzdem nicht. Am Ende einer völlig verkorksten Saison verfehlte der achtmalige Deutsche Meister mit sieben Zählern Rückstand auf den letzten Pre-Playoff-Platz als Tabellenelfter zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte die K.o.-Runde. Dass diese coronabedingt letztlich abgesagt werden musste, war ein schwacher Trost für die Haie.

Vor allem die längste Niederlagenserie in der eigenen Clubhistorie von 17 Spielen führte den alten und neuen Trainer Uwe Krupp zu der Erkenntnis, die Mannschaft an entscheidenden Stellen verändern zu müssen. Von sieben gestandenen und vier jungen Spielern, deren Verträge allesamt ausgelaufen waren, haben sich die Kölner Haie seit dem Saison-Aus Anfang März bereits getrennt.

Vergangene Saison nur 25 Scorerpunkte gesammelt

Und vieles deutet darauf hin, dass Hanowski der zwölfte Abgang wird. „Es ist noch nicht final entschieden, ab die Tendenz geht dahin, dass sein Vertrag nicht verlängert wird“, verrät Krupp über die letzte noch offene Personalie des letztjährigen Kaders. Zu Hanowskis dritter und wahrscheinlich letzter Saison im KEC-Trikot gehört nämlich auch, dass der US-Amerikaner extrem schwankende Leistungen zeigte und insgesamt zu selten für Torgefahr sorgte. 25 Scorerpunkte (12 Tore, 13 Vorlagen) sind kein Ruhmesblatt für den 29-jährigen Linksschützen. Zum Vergleich: Als der ehemalige Augsburger zur Spielzeit 2017/18 in Köln anheuerte, brachte er es in seinem ersten Jahr am Rhein auf 39 Zähler (18 Tore, 21 Vorlagen) in der Hauptrunde.