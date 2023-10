Doppelspieltag in der Badminton-Bundesliga Keine Punkte für den 1. BC Beuel

Beuel · Der 1. BC Beuel hat am Wochenende in der Badminton-Bundesliga zwei Niederlagen in der Erwin-Kranz-Halle kassiert.

23.10.2023, 16:52 Uhr

Felix Hammes vom 1. BC Beuel in Aktion. Foto: Jacek Knitter/BC Beuel

Zwei 2:5-Niederlagen hat der Badminton-Bundesligist 1. BC Beuel am Wochenende kassiert. Beim Doppelspieltag in der Erwin-Kranz-Halle gegen die Spitzenteams vom 1. SV Fun-Ball Dortelweil und vom 1. BC Wipperfeld wäre aber durchaus möglich gewesen, zumindest jeweils einen Zähler in Beuel zu behalten. Das letzte Spiel des Tages am Sonntag gegen Wipperfeld war gleichzeitig die spannendste und aus Beueler Sicht die positivste Partie des Wochenendes. Beuels Nachwuchsspieler Sanjeevi Padmanabhan Vasudevan musste beim Stand von 1:5 gegen den Wipperfelder Samuel Hsiao ran. Und das im ersten Herreneinzel, weil Beuels Nummer eins Max Weißkirchen nach dem Herrendoppel angeschlagen war und kein Einzel mehr riskieren konnte. Unter dem Jubel der rund 200 Zuschauer setzte sich der Beueler mit 13:11, 5:11, 12:10, 11:8 gegen Samuel Hsiao, der an Nummer 147 der Einzelweltrangliste geführt wird, durch. „Das war ein Klasse-Spiel von Sanjeevi und für mich der Höhepunkt des Wochenendes“, sagte Hannah Pohl, Mannschaftsführerin des 1. BC Beuel. Den zweiten Punkt des Tages holten Felix Hammes und Padmanabhan Vasudevan im zweiten Herrendoppel. Im ersten Herrendoppel schafften es Max Weißkirchen/Daniel Hess in den fünften Satz und unterlagen nur knapp mit 11:9, 7:11, 8:11, 13:11, 8:11. Zudem konnte Brid Stepper im Dameneinzel nicht antreten, weil sie sich im Damendoppel vollkommen verausgabt hatte. Am Samstag hatte die Beuelerin krankheitsbedingt noch gefehlt, sich dann für den Sonntag aber bereitgestellt. Däne zieht alle Register Am Samstag beim 2:5 gegen Dortelweil ersetzte Teresa Rondorf aus der zweiten Mannschaft Stepper. Beuel lieferte dem Favoriten einen packenden Kampf und hatte einen Zähler, den es für die unterlegene Mannschaft bei einer 3:4-Niederlage gibt, in Reichweite. Im letzten Spiel zwischen Padmanabhan Vasudevan und dem für Dortelweil spielenden Dänen Mads Thogersen musste sich der Beueler nach langen Kampf mit 12:10, 6:11, 7:11,12:10, 6:11 geschlagen geben. Der Däne zog während der Partie alle psychologischen Register, um die Konzentration seines Gegenspielers zu stören. Außerdem kassierte er eine Gelbe Karte für eine verbale Entgleisung gegenüber seinem Mitspieler. Das erste Spiel für Beuel hatte das erste Herrendoppel mit Weißkirchen/Hess für sich entschieden (11:9, 15:14, 9:11, 7:11, 11:9), den zweiten Beueler Punkt sicherte Weißkirchen (7:11, 12:10, 11:9, 11:8). ga

(ga)