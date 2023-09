1. BC Beuel in der Badminton-Bundesliga Keine Punkte im Heimspiel gegen den Meister

Überraschenderweise boten Max Weißkirchen und Sanjeevi Padmanabhan Vasudevan im ersten Herrendoppel gegen die Weltklassepaarung Marvin Seidel/Marvin Datko lange Paroli. In einem Fünf-Satz-Match mussten sich die Außenseiter allerdings am Ende doch mit 6:11, 14:12, 11:9, 8:11, 8:11 geschlagen geben. Dennoch zeigten die beiden Einzelspezialisten in ihrem ersten gemeinsamen Bundesliga-Doppel eine starke Leistung vor knapp 200 Fans in der Erwin-Kranz-Halle.