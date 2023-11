Handball Regionalliga Kellerderby bei der TSV Bonn

Nach drei verlorenen Auswärtsspielen in Folge haben die Handballer der TSV Bonn rrh. in der Regionalliga Nordrhein nun zwei Mal Heimrecht. So erwarten die Beueler am Samstag (19.30 Uhr, Sporthalle an der Ringstraße) im Nachholspiel vom zehnten Spieltag in einem Kellerderby die ebenfalls stark gebeutelte Borussia Mönchengladbach.