Nach 284 Tagen Pause : Kölner Haie und Düsseldorfer EG im Eröffnungsspiel

Köln Nach 284 Tagen Pause eröffneten die Kölner Haie und ihre Rivalen die Düsseldorfer EG die Eishockey-Saison. Und das unter besonderen Umständen.

Die Kölner Haie produzieren vor jeder Saison einen Einspielfilm für ihre Partien in der LanxessArena. Und weil in diesem Jahr durch Corona alles anders ist, dokumentierte der KEC vor der Auftaktpartie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Düsseldorfer EG mit seinem Video den größten Verlust für den Club und die gesamte Sportart, die wie keine andere von den Zuschauern lebt. Ein junger Haie-Anhänger läuft mit einer Maske und einer Fahne erwartungsfroh auf die Arena zu, findet aber nur verschlossene Türen vor. Die Fans müssen draußen bleiben, während die Spieler drinnen nach zwei verschobenen Saisonstarts wieder den Pucks hinterher jagen dürfen.

Die wichtigste Nachricht an diesem 17. Dezember 2020 lautete also, dass Eishockey als letzte der vier großen deutschen Publikumssportarten den Spielbetrieb mit dem 228. Derby zwischen den beiden rheinischen Erzrivalen wieder aufgenommen hat – nach 284 Tagen Pause. Mit einer guten Nachricht für die Haie, denn die junge Mannschaft von Trainer Uwe Krupp zeigte bei der unglücklichen 4:5 (1:1, 1:1, 2:2, 0:1) nach Penaltyschießen, dass sie konkurrenzfähig ist und nahm nach einer dramatischen Aufholjagd in einem spektakulären Partie einen Punkt mit.