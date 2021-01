Spiel am Sonntag : Kölner Haie erleben gegen Krefeld ein neues Gefühl

Köln Nach zwei Siegen aus den ersten drei Saisonspielen gehen die Kölner Haie als Favorit ins Heimspiel am Sonntag gegen Krefeld. Topscorer Jason Akeson droht allerdings auszufallen.

Die Ausgangslage ist neu für die Kölner Haie. Erstmals seit dem Wiederbeginn der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geht die Mannschaft von Trainer Uwe Krupp nicht als Außenseiter in eine Partie. Das kleine rheinische Derby am Sonntag (19.30 Uhr, MagentaSport) in Krefeld manövriert den KEC sogar in die Rolle des Favoriten.