Unterstützung von FC und Fortuna : Kölner Haie kriegen Hilfe von den Nachbarn

Die Kölner Haie kriegen Nachbarschaftshilfe. Die Fortuna und der 1. FC Köln wollen den angeschlagenen Eishockey-Club unterstützen.

Die Kölner Haie können in ihrer finanziellen Not auf die Hilfe aus der Nachbarschaft zählen. Der 1. FC Köln und der SC Fortuna Köln haben bekundet, sich an der angestrebten Rettung des Urgesteins der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu beteiligen.