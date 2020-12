Sieg im Penaltyschießen : Kölner Haie nehmen zwei Punkte aus Wolfsburg mit

Wolfsburg Durch einen 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen bei den Grizzlys Wolfsburg haben die Kölner Haie ihren zweiten Saisonsieg in der Deutschen Eishockey Liga verbucht. Frederik Tiffels war am Ende der Matchwinner.

Am Ende eines echten Eishockey-Spektakels besiegten die Kölner Haie die Grizzyls in Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum Jahresabschluss mit 5:4 nach Penaltys. Dabei war die Mannschaft um Marcel Müller als Außenseiter in die Autostadt gereist. „Wir spielen einfach sehr gutes Eishockey“, freute sich Müller nach seinem erfolgreichen 500. DEL-Spiel.