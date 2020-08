DEL-Saison 2020/2021 : Neue Trikots und neuer Torwart für die Kölner Haie

Köln Im schmucken Retro-Look geht es für die Kölner Haie in der nächsten DEL-Saison aufs Eis. Bis 2022 geht außerdem der Vertrag, den der kanadische Torhüter Justin Pogge nun bei den Kölner Haien unterschrieben hat.

Corona bringt neue Sichtweisen in die Welt des Sports. Die Clubs sind vor besondere Herausforderungen gestellt und müssen dabei neue Wege gehen. Wie die Kölner Haie, die am Wochenende ihre Trikots für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga im Haus ihres Sponsors Toyota per Livestream präsentierten. Kapitän Moritz Müller, Stürmer Freddy Tiffels und Verteidiger Colin Ugbekile zeigten das rote Heim-, das weiße Auswärts- und das schwarze Ausweichtrikot im schmucken Retro-Look auf einer eigens angefertigten Kunsteisbahn. „Das klassische Design mit dem dunklen „Ox-Blood“-Rot gefällt mir sehr gut“, lobte Müller.