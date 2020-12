Auftakt gegen Düsseldorf : Kölner Haie starten mit großer Vorfreude in die Saison

Köln Viele Monate des Wartens enden für die Kölner Haie am Donnerstagabend mit dem Saison-Eröffnungsspiel in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Düsseldorfer EG. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ist bei beiden Clubs die Erleichterung groß.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) startet am Donnerstag in ihre Corona-Saison 2020/21 und ist dabei nur noch die Hälfte wert. Jedenfalls was die Etats der 14 DEL-Clubs angeht. 130 Millionen Euro betrug die Gesamtsumme der Budgets noch in der Spielzeit 2019/20. In der auf 38 Hauptrundenspiele verkürzten neuen Saison müssen die Clubs rund 60 Millionen Euro weniger ausgeben und gehen trotzdem noch ein hohes Risiko ein. „Es gibt Unterschiede an den Standorten, für die einen sind es mehr als 50 Prozent weniger, für die anderen etwas weniger als 50 Prozent“, fasste DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke die schwierige Situation am Mittwoch zusammen. „Es war und ist für alle eine große Kraftanstrengung.“