Fast alle Unterstützerkarten verkauft : Kölner Haie stehen kurz vor der Rettung

Haie-Geschäftsführer Philipp Walter ist optimistisch, dass der KEC an der neuen Saison teilnehmen kann. Foto: Bopp Eduard

Köln Am Mittwoch soll sich entscheiden, ob die finanziell angeschlagenen Kölner Haie an der Saison der Deutschen Eishockey Liga teilnehmen können. Da der Club inzwischen mehr als 96 000 seiner Unterstützertickets verkauft hat, stehen die Chancen dafür gut.

Mit den Augsburger Panthern und den Straubing Tigers haben am Dienstag zwei weitere Sorgenkinder ihre Zusage für die Spielzeit 2020/21 der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erteilt. Entsprechend groß war die Erleichterung bei beiden Wackelkandidaten. „Den größten Anteil an dieser Entscheidung haben zweifelsohne die Spieler sowie das Trainerteam, die erneut geschlossen einem erheblichen Gehaltsverzicht zugestimmt haben“, erklärte Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl, für dessen Club die Teilnahme an einer Saison ohne Zuschauer vor Wochen noch „nahezu unmöglich“ erschien.