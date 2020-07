Weiterhin Unklarheit : Kölner Haie warten auf den Starttermin der Saison

Köln Noch immer steht nicht fest, wann die Saison 2020/21 in der Deutschen Eishockey Liga beginnen wird. Bei den Kölner Haie um Trainer Uwe Krupp hat dieser Umstand Einfluss auf den Trainingsbetrieb.

Eigentlich wäre Uwe Krupp startklar. Der Trainer der Kölner Haie hat den Vorbereitungsplan für seine Mannschaft fertig ausgearbeitet. „Dauer, Intensität, Inhalt – alles ist festgelegt“, sagt der 55-Jährige. An entscheidender Stelle kommt Krupp allerdings nicht weiter: Er weiß nicht, ab wann genau sein zweimonatiges Konzept in Kraft tritt.

Knackpunkt Deutschland Cup

Krupp setzt auf Kompromissbereitschaft, um die zähe Termindiskussion endlich zu einem erfolgreichen Ende zu bringen: „Es geht nur, wenn alle Seiten Zugeständnisse machen.“ Allerdings werden sich der Trainer des KEC sowie alle übrigen DEL-Coaches weiter in Geduld üben müssen. „Wir wollen in jedem Fall so früh wie möglich starten. Eine endgültige Entscheidung über einen geplanten Termin für den Saisonstart in der DEL fällt aber erst im Rahmen einer Direktoratssitzung Ende Juli oder Anfang August“, erklärte Jürgen Arnold, Vorsitzender des DEL-Aufsichtsrates, gegenüber der Zeitschrift „Eishockey News“.